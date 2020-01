Buschbrände führen zu Hustenanfällen bei Australian Open

Die schlechte Luftqualität in Melbourne durch die Buschfeuer in der Nähe der australischen Millionen-Metropole hat am Dienstag auch die Tennisturniere beeinträchtigt. In der Qualifikation für die Australian Open gab die Slowenin Dalila Jakupovic nach einem Hustenanfall auf.

Die Russin Maria Scharapowa und die Deutsche Laura Siegemund beendeten ihr Match beim Einladungsturnier in Kooyong vorzeitig.