Bus stürzte in Kolumbien Abhang hinunter: Mindestens neun Tote

Bei einem Busunglück in Kolumbien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Menschen wurden verletzt, wie die Katastrophenschutzbehörde des Departments Santander am Samstag auf Twitter mitteilte. Der Bus war am frühen Morgen (Ortszeit) beim Ort El Playón im Norden des südamerikanischen Landes einen Abhang hinuntergestürzt. Die Ursache sei bislang unbekannt, teilte das Unternehmen, dem der Bus gehörte, Expreso Brasilia, mit.