Burundi: Aufruf zur Steinigung homosexueller Paare

Mit drastischen Worten hat Burundis Präsident Évariste Ndayishimiye gegen Homosexuelle gehetzt und deren öffentliche Steinigung gefordert. "Ich persönlich denke, wenn wir solche Menschen in Burundi sehen, sollten wir sie in ein Stadion stecken und steinigen", sagte der Staatschef des ostafrikanischen Landes am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen öffentlichen Veranstaltung. "Es wäre keine Sünde für diejenigen, die das tun", fügte er hinzu.

Ndayishimiye ergänzte, im Ausland lebende Homosexuelle aus Burundi sollten "nicht zurückkehren". Er kritisierte zudem westliche Länder, die andere Staaten unter der Androhung des Verlusts von Hilfsgeldern dazu drängten, die Rechte von Homosexuellen zu achten.