Buckelwal-Kalb verfing sich vor australischer Küste in Hainetz

Ein junger Buckelwal hat sich vor der Ostküste Australiens in einem Hainetz verfangen - konnte aber gerettet werden. Experten des Ministeriums für Fischerei und Meere des Bundesstaates Queensland befreiten das Tier innerhalb von fast zwei Stunden.

"Das Kalb hatte von dem Verheddern ein paar oberflächliche Wunden, aber nichts lebensbedrohliches, und es ist nach der Befreiung mit seiner Mutter davongeschwommen", hieß es in einer Mitteilung. Das Tier hatte sich an der Goldküste im Westen Australiens in einem Netz zum Schutz von Surfern und Schwimmern vor Haiangriffen verfangen, etwa 500 Meter von Greenmount Beach entfernt.