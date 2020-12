Buchstabiertafel wird entnazifiziert: Ab jetzt darf es wieder „N wie Nathan“ heißen

Das wird jetzt, 86 Jahre später, rückgängig gemacht. In Deutschland, wo die Buchstabiertafel durch das Deutsche Institut für Normung (besser bekannt als DIN) vorgegeben wird, kehrt man ab Herbst 2022 zur Variante aus der Weimarer Zeit zurück. Aus Nordpol wird dann wieder offiziell Nathan, aus Dora David.

Das mag auf den ersten Blick nicht so bedeutsam erscheinen, da die Tafel wie ein Relikt vergangener Zeiten wirkt, das kaum jemand nutzt. Dass das nicht so ist, sieht man daran, dass sich in der Öffentlichkeit auch jene Begriffe halten, die eigentlich bereits Ende der 1940er wieder in die Ursprungsvariante zurückverwandelt wurden – seither dürfte es nicht mehr „Z wie Zeppelin“ oder „S wie Siegfried“ heißen, sondern Zacharias oder Samuel.

„In der TV-Gameshow Glücksrad buchstabieren die Kandidaten immer wieder ,S wie Siegfried’“, schreibt Medienexperte Clemens Schwender, der die Buchstabiertafel erforscht hat. „So zeigen die zwölf Jahre (Anm.: Naziherrschaft), die eigentlich tausend währen sollten, auch heute noch Wirkung.“