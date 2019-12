Buch Diebstahl: Mexikanischer Botschafter tritt zurück

Durch mutmaßlichen versuchten Diebstahl eines Buches ist der mexikanische Botschafter in Argentinien kürzlich ins Zwielicht geraten - nun ist er von seinem Posten zurückgetreten. Als Begründung für den Rücktritts von Botschafter Ricardo Valero nannte das Außenministerium in Mexiko-Stadt am Sonntag allerdings dessen Gesundheitszustand.