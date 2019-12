Video: Botschafter stiehlt Exemplar aus Buchhandlung

Mexikos Botschafter in Argentinien ist wegen eines angeblichen Ladendiebstahls in seine Heimat zurückbeordert worden. Das bestätigte das mexikanische Außenministerium am Sonntag. Der 76-Jährige soll versucht haben, eine umgerechnet rund zehn Euro teure Biografie des berühmten Verführers Giacomo Casanova aus einer bekannten Buchhandlung in Buenos Aires mitgehen zu lassen.

In einem vom argentinischen Nachrichtenportal Infobae veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein in einem hellen Anzug gekleideter Mann mit Sonnenbrille gezielt ein Buch aus einem Regal nimmt und es zwischen die Seiten einer Zeitung legt. Als der Dieb das Geschäft verlässt, ertönt ein Alarm.