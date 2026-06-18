Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
USA

Unfall bei WM-Party mit Familie: 8-Jähriger ertrinkt

Ein Bub war mit seinen Eltern bei Freunden der Familie, um ein WM-Match zu verfolgen. Doch kurz darauf ist der Achtjährige verstorben.
18.06.2026, 10:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Mann im Brasilien-Trikot Nummer 10 schaut mit anderen Zuschauern auf einen laufenden Fußballfernseher.

In El Segundo (Kalifornien) trauert eine Familie um ihren achtjährigen Sohn Taylor Thach. Am 12. Juni verstarb der Bub, während er mit seinen Eltern im Haus von Freunden war und ein WM-Match verfolgte.

Ein 4-jähriger Bub ist im Schlaf ertrunken

Bub soll ertrunken sein 

Wie People berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 19:30 Uhr. Laut dem Ermittlungsleiter des El Segundo Police Department Eric Atkinson ging ein Notruf ein, dass ein Kind bewusstlos war. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurden lebensrettende Maßnahmen an Thach durchgeführt, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch trotz aller Bemühungen verstarb der Bub kurz darauf. 

Obwohl die Autopsie noch nicht durchgeführt wurde, deuten die Umstände laut Atkinson auf "versehentliches Ertrinken" bei Thach hin. Weitere Informationen sind bis dato nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an, die Aussagen von den Anwesenden der WM-Party werden weiterhin gesammelt. 

Im Pool des Nachbarn: 5- und 8-jährige Schwestern tot aufgefunden

Mehr als 72.000 Euro gesammelt

Um die Familie nach dem plötzlichen Tod des Kindes zu unterstützen, wurde ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet. Es wurden mehr als 83.382 Euro (circa 72.443 Euro) gesammelt, um die aufkommenden Beerdigungskosten zu stemmen. "Er war bekannt für sein gutes Herz und seinen freundlichen Geist", heißt es in der Beschreibung. "Er brachte Freude in das Leben der Menschen um ihn herum."

kurier.at, seta  | 

Kommentare