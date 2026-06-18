In El Segundo (Kalifornien) trauert eine Familie um ihren achtjährigen Sohn Taylor Thach. Am 12. Juni verstarb der Bub, während er mit seinen Eltern im Haus von Freunden war und ein WM-Match verfolgte.

Bub soll ertrunken sein Wie People berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 19:30 Uhr. Laut dem Ermittlungsleiter des El Segundo Police Department Eric Atkinson ging ein Notruf ein, dass ein Kind bewusstlos war. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurden lebensrettende Maßnahmen an Thach durchgeführt, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch trotz aller Bemühungen verstarb der Bub kurz darauf.

Obwohl die Autopsie noch nicht durchgeführt wurde, deuten die Umstände laut Atkinson auf "versehentliches Ertrinken" bei Thach hin. Weitere Informationen sind bis dato nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an, die Aussagen von den Anwesenden der WM-Party werden weiterhin gesammelt.