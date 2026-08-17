Der tödliche Vorfall ereignete sich in Pelgram (Tennessee) , als ein kleines Kind selbstständig das Elternhaus verlassen hat und in einen aufgeheizten leer stehenden Lieferwagen gestiegen ist, in dem es anschließend verstarb.

Kind verschwindet während Mittagsschlaf

Wie Wsmv berichtet, wurde der Bub am 11. August als vermisst gemeldet. Nachdem die Eltern aufgewacht sind, konnten sie ihren Sohn nicht mehr auffinden. Die Polizei wurde kurz darauf informiert, in der Zwischenzeit fand eines der anderen Kinder den Bub gegen 16 Uhr in einem Lieferwagen, der auf dem Grundstück der Familie steht. Kurz darauf wurde der Dreijährige für tot erklärt.

„Bei der heutigen Hitze draußen lässt sich nicht sagen, wie hoch die Temperatur im Fahrzeuginneren war“, sagte Lieutenant Shannon Heflin gegenüber dem Sender. „Dies ist ein sehr tragischer Vorfall, der sich heute hier ereignet hat.“