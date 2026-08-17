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USA

Bub (3) verschwindet während Mittagsschlaf und stirbt in Lieferwagen

Während die Eltern einen Mittagsschlaf hielten, wachte das Kind auf und krabbelte in einen alten Transporter. Kurz darauf war der Bub tot.
17.08.2026, 15:42

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Innenansicht eines alten Lieferwagens mit roten Sitzen.

Der tödliche Vorfall ereignete sich in Pelgram (Tennessee), als ein kleines Kind selbstständig das Elternhaus verlassen hat und in einen aufgeheizten leer stehenden Lieferwagen gestiegen ist, in dem es anschließend verstarb. 

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Kind verschwindet während Mittagsschlaf

Wie Wsmv berichtet, wurde der Bub am 11. August als vermisst gemeldet. Nachdem die Eltern aufgewacht sind, konnten sie ihren Sohn nicht mehr auffinden. Die Polizei wurde kurz darauf informiert, in der Zwischenzeit fand eines der anderen Kinder den Bub gegen 16 Uhr in einem Lieferwagen, der auf dem Grundstück der Familie steht. Kurz darauf wurde der Dreijährige für tot erklärt. 

„Bei der heutigen Hitze draußen lässt sich nicht sagen, wie hoch die Temperatur im Fahrzeuginneren war“, sagte Lieutenant Shannon Heflin gegenüber dem Sender. „Dies ist ein sehr tragischer Vorfall, der sich heute hier ereignet hat.“

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Temperaturen bis zu 42 Grad

Die Polizei geht davon aus, dass das Kind selbstständig in das Fahrzeug gestiegen ist und nicht mehr in der Lage war, auszusteigen. Es ist unklar, wie lange der Bub in dem Lieferwagen klar. Der nationale Wetterdienst am 11. August eine Hitzewarnung für Cheatham County und die umliegenden Gebiete heraus. Es wurde mit Temperaturen von bis zu 42 Grad Celsius gerechnet. Die genaue Todesursache des Kindes ist bis dato unbekannt. 

kurier.at, seta  | 

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