Deutschland: Mutter vergisst Kind in Auto, Baby stirbt

In Schorndorf bei Stuttgart hat eine Mutter ein Kleinkind in ihrem Auto vergessen und erst mehrere Stunden danach wieder aufgefunden, als es bereits gestorben war.

Das teilte die Polizei im deutschen Bundesland Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Die Exekutive wurde eigenen Angaben zufolge gegen 14.50 Uhr über das leblose Kleinkind informiert. Notarzt und Rettungsdienst wurden demnach hinzugezogen, konnten das Kind jedoch nicht mehr wiederbeleben.