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Welt

Deutschland: Mutter vergisst Kind in Auto, Baby stirbt

Notarzt und Rettungsdienst konnten das rund 20 Monate alte Mädchen nicht mehr retten.
17.06.2026, 22:59

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Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine beleuchtete Stadt bei Nacht.

In Schorndorf bei Stuttgart hat eine Mutter ein Kleinkind in ihrem Auto vergessen und erst mehrere Stunden danach wieder aufgefunden, als es bereits gestorben war. 

Das teilte die Polizei im deutschen Bundesland Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Die Exekutive wurde eigenen Angaben zufolge gegen 14.50 Uhr über das leblose Kleinkind informiert. Notarzt und Rettungsdienst wurden demnach hinzugezogen, konnten das Kind jedoch nicht mehr wiederbeleben.

38 Grad: Vater vergisst Kind (2) im heißen Auto – Mädchen stirbt

Genauere Angaben dazu, wie die Mutter ihre etwa 20 Monate alte Tochter im Auto vergessen konnte, machte die Behörde zunächst nicht. Früheren Angaben eines Polizeisprechers zufolge sollten am Donnerstag weitere Informationen mitgeteilt werden. Schorndorf ist eine Stadt im Rems-Murr-Kreis mit rund 42.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie liegt rund 30 Kilometer von der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart entfernt.

Agenturen, sta  | 

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