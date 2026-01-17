Geparkter Lieferwagen rollt los - in eine Schülergruppe

Ein führerloser Lieferwagen ist im südfranzösischen Marseille in eine Schülergruppe gerollt und hat elf Menschen verletzt, darunter neun Kinder. Der Unfall sei passiert, als die Kinder von einem Schulausflug zurückgekommen seien, teilte der Bürgermeister der Hafenstadt, Benoît Payan, mit.

Wie die örtliche Zeitung La Provence berichtete, hatte der Lieferwagenfahrer sein Fahrzeug auf einer leicht abschüssigen Straße in der Nähe einer Schule abgestellt und für eine Zustellung verlassen. Offenbar funktionierten die Bremsen des Wagens nicht richtig und dieser rollte rückwärts in die Gruppe von rund 20 Schülerinnen und Schülern und drei Erwachsenen.