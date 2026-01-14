Arbeitsunfall in Vorarlberg: LKW-Lenker wurde von Sattelzug zerquetscht

Ein 59-jähriger Lkw-Lenker ist am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Feldkirch ums Leben gekommen. Er manövrierte zunächst seinen Sattelzug rückwärts an die Laderampe eines Transportunternehmens.

Nachdem der Mann ausgestiegen war, begann sein Fahrzeug plötzlich aus unbekannter Ursache nach vorne wegzurollen.