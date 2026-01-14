Arbeitsunfall in Vorarlberg: LKW-Lenker wurde von Sattelzug zerquetscht
59-Jähriger wurde zwischen zwei Schwerfahrzeugen eingeklemmt, jede Hilfe kam zu spät.
Ein 59-jähriger Lkw-Lenker ist am Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall in Feldkirch ums Leben gekommen. Er manövrierte zunächst seinen Sattelzug rückwärts an die Laderampe eines Transportunternehmens.
Nachdem der Mann ausgestiegen war, begann sein Fahrzeug plötzlich aus unbekannter Ursache nach vorne wegzurollen.
Beim Versuch, in die Fahrerkabine zu gelangen, wurde der Mann laut Polizei zwischen seinem Schwerfahrzeug und einem geparkten Lkw eingeklemmt.
Zeugen des Unfalls reagierten sofort: Sie setzten das Fahrzeug zurück, befreiten den Schwerverletzten und leisteten Erste Hilfe. Dennoch verstarb der 59-Jährige kurze Zeit später.
