Drei Fußgänger in Vorarlberg auf Schutzwegen angefahren

In Vorarlberg sind am Dienstag drei Fußgänger auf Schutzwegen angefahren und verletzt worden. In Dornbirn übersah ein 36-jähriger Autofahrer bei grüner Ampel zwei Männer, die ebenfalls bei Grün die Straße überquerten, und erfasste beide mit seinem Fahrzeug.

Kurz zuvor hatte ein Autolenker in Klaus (Bez. Feldkirch) einen Fußgänger auf einem Zebrastreifen übersehen und frontal erfasst. Die drei verletzten Fußgänger wurden in Krankenhäuser gebracht.