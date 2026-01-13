Toter Mann bei Dornbirner Kindergarten: Kein Fremdverschulden
Obduktion lieferte Hinweise, Ergebnis der toxikologischen Untersuchung wird abgewartet.
Bei einem toten Mann, den Kindergartenpädagoginnen vergangenen Donnerstag bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach vorgefunden haben, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das habe eine Obduktion ergeben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
Zur Klärung der Todesursache werde das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung abgewartet, das voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen werde, hieß es weiter.
