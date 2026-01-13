Vorarlberg

Toter Mann bei Dornbirner Kindergarten: Kein Fremdverschulden

Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.
Obduktion lieferte Hinweise, Ergebnis der toxikologischen Untersuchung wird abgewartet.
13.01.26, 11:18

Bei einem toten Mann, den Kindergartenpädagoginnen vergangenen Donnerstag bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach vorgefunden haben, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das habe eine Obduktion ergeben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Dornbirn: Leiche vor Kindergarten gefunden

Zur Klärung der Todesursache werde das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung abgewartet, das voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen werde, hieß es weiter.

