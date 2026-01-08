Dornbirn: Leiche vor Kindergarten gefunden

Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach einen toten Mann entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an ein Gebüsch an der Außenwand angelehnt gewesen sein.

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage den Fund einer verstorbenen Person, deren Identität in den Vormittagsstunden geklärt wurde. Ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob er Opfer eines Verbrechens wurde, blieb zunächst offen.