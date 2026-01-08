Vorarlberg

Dornbirn: Leiche vor Kindergarten gefunden

Ein silbernes Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht auf einer Straße vor einem Gebäude.
Männliche Leiche lehnte an Außenwand eines Kindergartens. Entdeckt wurde der Leichnam von Kindergartenpädagoginnen.
08.01.26, 11:11
Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach einen toten Mann entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an ein Gebüsch an der Außenwand angelehnt gewesen sein

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage den Fund einer verstorbenen Person, deren Identität in den Vormittagsstunden geklärt wurde. Ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob er Opfer eines Verbrechens wurde, blieb zunächst offen.

"Zur Klärung der Todesursache wird in den kommenden Tagen eine Obduktion durchgeführt", informierte die Polizei knapp. Weitere Erhebungen seien im Gang.

Die Einsatzkräfte wurden von den Pädagoginnen verständigt, Polizei inklusive Spurensicherung sowie die Feuerwehr rückten aus. Der Kindergartenbetrieb wurde regulär aufgenommen.

