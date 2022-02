Bub ohne Arme und Beine startet neues Leben in Italien

Vater Munzir (33) hat 2014 während des Bürgerkriegs in Syrien ein Bein verloren; eine Bombe ging hoch, während er über einen Marktplatz ging. Der fünfjährige Mustafa kam behindert zur Welt, nachdem seine Mutter 2017 in Khan Sheikun Opfer eines Giftgasangriffs durch die syrischen Streitkräfte wurde. Ihm fehlen beide Beine und ein Arm, der zweite Arm ist verkümmert.

Das Schicksal der Familie, die in einem Flüchtlingslager in der Türkei lebte, bewegte nicht nur Millionen Menschen, die das Bild nach der Verleihung des "Siena International Photo Awards" im Internet gesehen hatten. Auch die katholische Kirche in Italien wollte etwas für Mustafa und seinen Vater tun.

Humanitärer Korridor

Gemeinsam mit den Organisatoren des Fotopreises, der Caritas und türkischen Behörden organisierte sie die Ausreise der Familie durch einen sogenannten humanitären Korridor. Am 21. Jänner kamen Munzir und Mustafa, Mustafas Mutter und Schwester in Italien an.