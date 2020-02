Brutal: Taliban töteten vier Esel und beschlagnahmten Essen

Taliban-Kämpfer sollen in der zentralafghanischen Provinz Ghor vier Esel mit Essensnachschub getötet haben. Zwei lokalen Behördenvertretern zufolge war eine Frau mit den mit Essen bepackten Tieren auf dem Weg aus Taliban-kontrolliertem Gebiet in ihr von der Regierung kontrolliertes Heimatdorf im Bezirk Tscharsada, als Islamisten sie aufhielten. Die Taliban hätten der Frau nicht erlaubt, die Vorräte in das von der Regierung gehaltene Dorf zu bringen. Nachdem sich die Frau gewehrt habe, hätten die Kämpfer alle vier Tiere erschossen und das Essen beschlagnahmt.