6 Tote bei Lift-Absturz in Brüssel: Keine weiteren Opfer in zweiter Kabine

Einsatzkräfte haben nach dem Absturz der Aufzüge auf einer Baustelle in Brüssel mittlerweile auch die zweite Kabine öffnen können und keine weiteren Opfer gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Mittwoch mit. Zuvor waren sechs Leichen im ersten Aufzug gefunden worden. Ihre genaue Todesursache ist demnach bisher unklar, ebenso wie die Hintergründe.

Am Dienstag waren nach ersten Erkenntnissen zwei Aufzüge auf einer zentral gelegenen Baustelle in der belgischen Hauptstadt abgestürzt. Zudem gab es ein Feuer. Zu den genauen Abläufen und der Ursache ermittelt unter anderem ein Brandgutachter. Sechs Arbeiter wurden vermisst, bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um belgische oder rumänische Staatsangehörige.