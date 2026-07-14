Gebäudebrand in Brüssel: Mehrere Tote gefunden

Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug des sich im Umbau befindlichen Gebäudes wurden mehrere leblose Menschen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Über die genaue Zahl der Opfer und ihre Identität war zunächst nichts bekannt. Sechs Menschen galten als vermisst. Zu einem weiteren Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschließen, dass sich darin weitere Tote befinden.

Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft am Unglücksort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden. Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge in der Früh ausgebrochen. Demnach seien die Feuerleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden.