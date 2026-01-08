Gasflasche explodiert: Stallungen brannten im Weinviertel nieder
"Groß-Enzersdorf B3 Explosion - Gebäude" - so lautete die Alarmierung von acht Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf am Donnerstagvormittag. "Es betrifft ein Einfamilienhaus in Rutzendorf", informierte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker, der selbst nicht vor Ort war.
Ortsvorsteher Alfred Steininger hat die Lage vor Ort im Blick: "Die Feuerwehren haben gerade zu löschen aufgehört, jetzt wird das Dach aufgemacht, sie werden nach Glutnestern suchen."
"Brand hintaus": Wohnhaus ist nicht betroffen
Das Wohnhaus der Familie sei nicht vom Feuer betroffen. "Der Brand ist hintaus", schildert er die Gegebenheiten. "Hintaus" befinden sich alte Stallungen und Wohnungen. "Dort muss eine kleine Gasflasche explodiert sein", lautet die erste Vermutung. Arbeiter, die in der Nähe waren, hätten die Feuerwehr alarmiert, nachdem es einen "Knaller gemacht hat".
"Es ist zum Glück niemandem etwas passiert", berichtet Steininger, der kurz nach 10 Uhr die Sirene gehört hat. Gleich danach seien die heimische und die umliegenden Feuerwehren gekommen, die Polizei ist ebenfalls vor Ort. "Schaulustige sind auch da. Sowas passiert ja nicht alle Tag."
Menschen und Tiere sind wohlauf
Die Besitzer stehen unter Schock, Menschen sind nicht verletzt und auch die Pferde waren bei der Explosion in Sicherheit, weiß der Ortsvorsteher. "Das Gebäude kann man aber nicht mehr retten", so sein Eindruck, dass das Feuer und die Löscharbeiten die Stallungen zerstört haben.
