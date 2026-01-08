Gasflasche explodiert: Stallungen brannten im Weinviertel nieder

"Groß-Enzersdorf B3 Explosion - Gebäude" - so lautete die Alarmierung von acht Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf am Donnerstagvormittag. "Es betrifft ein Einfamilienhaus in Rutzendorf", informierte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker, der selbst nicht vor Ort war.

Ortsvorsteher Alfred Steininger hat die Lage vor Ort im Blick: "Die Feuerwehren haben gerade zu löschen aufgehört, jetzt wird das Dach aufgemacht, sie werden nach Glutnestern suchen." "Brand hintaus": Wohnhaus ist nicht betroffen Das Wohnhaus der Familie sei nicht vom Feuer betroffen. "Der Brand ist hintaus", schildert er die Gegebenheiten. "Hintaus" befinden sich alte Stallungen und Wohnungen. "Dort muss eine kleine Gasflasche explodiert sein", lautet die erste Vermutung. Arbeiter, die in der Nähe waren, hätten die Feuerwehr alarmiert, nachdem es einen "Knaller gemacht hat".