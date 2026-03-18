Gondel in Schweizer Skigebiet abgestürzt

In einem Schweizer Skigebiet ist eine Gondel abgestürzt . Das bestätigte Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen, die das Gebiet Engelberg bedienen. Ob Personen dabei zu Schaden gekommen sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei sei vor Ort. Die Polizei bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.

Mindestens eine Person verletzt

Zuerst hatte die Schweizer Zeitung Blick über den Vorfall berichtet. Sie zeigte auf ihrer Webseite das Video eines Lesers. Darauf ist offenbar eine Gondel zu sehen, die einen schneebedeckten Hang hinabstürzt und in weiterer Folge den Berg hinunterrollt. Das Video ließ sich unabhängig nicht sofort verifizieren.

Laut Medienberichten wurde mindestens eine Person verletzt. Die Gondel sei um kurz nach 11 Uhr von der Anlage abgerissen, wie ein Leser gegenüber dem Portal 20Minuten sagt. Bildmaterial des Portals soll zeigen, wie Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen bei einem Menschen vornehmen.