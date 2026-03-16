Unfall an Kärntner Gondelbahn: 58-Jähriger stürzt in 2.220 Metern Höhe

Ein 58-jähriger Arbeiter hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall an einer Gondelbahn im Bezirk Spittal an der Drau schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr morgens in einer Höhe von rund 2.220 Metern. Trotz seiner Verletzungen konnte der Mann noch selbstständig die Pistenrettung alarmieren.

Rettungsaktion in großer Höhe

Die Pistenrettung forderte umgehend den Rettungshubschrauber C7 an, der den Verunfallten ins Bezirkskrankenhaus Lienz transportierte. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der 58-Jährige alleine an der Seilbahn beschäftigt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Da der verletzte Arbeiter bislang nicht befragt werden konnte, bleibt die Ursache des Sturzes vorerst ungeklärt.