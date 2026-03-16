Kärnten

Kärnten: 70-Jähriger sperrte Partnerin aus, sie attackierte mit Brechstange

Mann sperrte Frau stundenlang aus dem Wohnhaus aus; der 70-Jährige kam mit blutender Kopfwunde ins Krankenhaus.
16.03.2026, 09:40

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Rettungswagen Rettungsauto

Eine 69-Jährige hat am Sonntag in der Kärntner Gemeinde Großkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) ihrem Lebensgefährten (70) mit einer Brechstange eine blutende Wunde am Kopf zugefügt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann sie zuvor in einem heftigen Streit aus dem Wohnhaus gesperrt.

Nach Stunden im Garten versuchte sie, mit dem Brecheisen gewaltsam wieder ins Haus zu kommen. Nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatte, öffnete er die Tür und es kam zu dem Angriff.

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Nachdem der 70-Jährige seiner Lebensgefährtin die Brechstange in einem Gerangel abgenommen hatte, flüchtete diese mit ihrem Auto. Nach einer örtlichen Fahndung meldete sich die Frau bei der Polizei. Sie gab den Schlag mit der Brechstange zu und gab an, ihrerseits Opfer von Handgreiflichkeiten geworden zu sein. Gegen die 69-Jährige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, außerdem ein vorläufiges Waffenverbot. Der 70-Jährige wurde im Spital in Lienz behandelt.

Agenturen  | 

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