Kärnten: 70-Jähriger sperrte Partnerin aus, sie attackierte mit Brechstange

Eine 69-Jährige hat am Sonntag in der Kärntner Gemeinde Großkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) ihrem Lebensgefährten (70) mit einer Brechstange eine blutende Wunde am Kopf zugefügt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann sie zuvor in einem heftigen Streit aus dem Wohnhaus gesperrt.

Nach Stunden im Garten versuchte sie, mit dem Brecheisen gewaltsam wieder ins Haus zu kommen. Nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatte, öffnete er die Tür und es kam zu dem Angriff.