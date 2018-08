Zehntausende italienische Brücken sind alt und marode

Die Lega und Fünf Sterne-Regierung hat einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in Genua verhängt. In Italien geht auch die Angst um vor weiteren einsturzgefährdeten Brücken, baufälligen Tunneln und maroden Straßen.

„Die Häufigkeit der Einstürze von Straßeninfrastruktur nimmt seit einigen Jahren ein besorgniserregendes Ausmaß an“, warnt das italienische Institut für Bautechnik.

Gesperrte Morandi-Brücken

Denn nicht nur Bauingenieur Morandis Werke sind eine Gefahr – gleich drei seiner Brücken (neben Genua auch in Venezuela und in Südafrika) sind eingestürzt. Brücken von Morandi in Agrigento auf Sizilien und in Libyen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.

„Die meisten Brücken in Italien sind älter als 50 Jahre, was ungefähr der Nutzungsdauer der nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er und 1960er Jahren realisierten Stahlbetonarbeiten entspricht,“ warnen Experten. Zehntausende Brücken in Italien haben somit ihre Lebensdauer überschritten.

Eine genaue Auflistung der Einsturz gefährdeten Brücken und Viadukte gibt es nicht. Der Grund dafür sei, dass die Infrastruktur von verschiedenen Betreibern – von Privatgesellschaften bis Gemeinden und Regionen – verwaltet wird. Aber die Chronik ist besorgniserregend. Allein in den vergangenen zwei Jahren kam es landesweit zu vier Brücken-Einstürzen.