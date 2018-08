Brückeneinsturz in Genua: 630 Menschen sind jetzt obdachlos

48 Stunden nach dem Brückeneinsturz konnte der 28-jährige Gianluca aus den Trümmern geborgen werden. „Ich glaube, er konnte so lange durchhalten, weil er unbedingt unseren Sohn sehen will, der in einem Monat auf die Welt kommt“, erzählt seine hochschwangere Freundin.

Von dem Fenster ihrer Wohnung sah Cinzia direkt auf den Ponte Morandi. Dort steht noch immer der grüne LKW mit der Aufschrift „Basko“, der wenige Meter vor der Einbruchstelle zum Stehen kam. Der Lastwagen ist mittlerweile zu einem Symbolbild der Tragödie geworden. Die alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn wohnte direkt in dem Haus unter der Brücke in der Via Walter Fillak.

Gemeinsam mit 336 anderen Familien steht sie nun auf der Straße. „Eine Katastrophe, ich war noch im Pyjama, als um 11:26 Uhr alles einstürzte. Ich habe mein Geld, wichtige Dokumente in der Wohnung zurückgelassen, die ich nicht mehr betreten darf“, sagt die verzweifelte Frau. „Autostrade (Betreibergesellschaft, Anm.) hat unser Leben ruiniert.“