Brrr! Zwei Millionen Russen bei traditionellem Eisbaden

Millionen hartgesottener Russen haben mit einem Sprung ins kalte Wasser das traditionelle Eisbaden eingeläutet. Offiziell feierte die russisch-orthodoxe Kirche am Sonntag die Taufe von Jesus Christus im Jordan. Doch auch für viele Nicht-Gläubige ist das im größten Land der Erde Anlass für den Auftakt in die Saison.

Das Eisbaden soll die Gesundheit stärken und die Seele reinigen.Insgesamt hatten mehr als zwei Millionen Menschen am Sonntag am Eisbaden teilgenommen, wie das Innenministerium in Moskau mitteilte. Mehr als 40.000 Sicherheitskräfte seien an den landesweit fast 9.000 Badestellen - vor allem in Seen und Flüssen - im Einsatz gewesen. Zwischenfälle gab es demnach nicht.