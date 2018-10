Brexit-Drama geht am Mittwoch in den nächsten Akt: Ende ist offen

Einigen sich die 27 Staats- und Regierungschefs morgen auf einen Brexit-Gipfel Mitte November, wäre zumindest eines sicher: „Dann gibt man den Verhandlungen genug Zeit, um zu einem Ergebnis zu kommen“, meint ein mit den Gesprächen betrauter EU-Diplomat. Für den Fall eines Kollaps’ der Verhandlungen will man in Brüssel aber dennoch vorbereitet sein. Die Notfallvorbereitungen werden vorangetrieben. So soll gewährleistet sein, dass bei einem ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU am 30. März nicht der gesamte Flugverkehr zusammenbricht.

Schwierige Themen stehen beim EU-Gipfel auch am Donnerstag auf dem Programm – von der ungelösten Migrationsfrage bis hin zur Reform der Eurozone. Jüngstes Sorgenkind ist hier Italien: Die populistische Regierung in Rom präsentierte der EU-Kommission einen Budgetentwurf, der in den anderen Euro-Ländern alle Alarmglocken zum Läuten bringt. Das mit 2300 Milliarden Euro verschuldete Italien nimmt weiter neue Schulden auf. Geplantes Budgetdefizit für 2019: 2,4 Prozent. Die Gegner eines weiteren Zusammenwachsens der Eurozone sehen sich durch Italiens Vorgehen in ihren Ängsten mehr als bestätigt.