Am 20. Juni kam es im polnischen Breslau während eines schweren Unwetters zu einem spektakulären Blitzeinschlag am Multimedia-Brunnen , einem der größten seiner Art in Europa. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den massiven Einschlag, der so stark war, dass die zentrale Wasserfontäne für wenige Millisekunden in Flammen aufging.

Blitz schlägt in bekannten Brunnen ein

Wie das Stadtportal der Stadt Breslau (polnisch: Wrocław) wroclaw.pl berichtet, traf der Blitz die zentrale Wasserdrüse der 2009 feierlich eröffneten Anlage und beschädigte dabei unter anderem die Steuerungstechnik schwer. Bei der Beleuchtungsanlage kam es zu einem Totalausfall.

Die Reparatur wird Schätzungen zufolge mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Sondervorführungen der bekannten Touristenattraktion wurden vorübergehend abgesagt.