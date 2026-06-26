Spektakuläres Video: Blitz schlägt am Multimedia-Brunnen in Breslau ein
Am 20. Juni kam es im polnischen Breslau während eines schweren Unwetters zu einem spektakulären Blitzeinschlag am Multimedia-Brunnen, einem der größten seiner Art in Europa. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den massiven Einschlag, der so stark war, dass die zentrale Wasserfontäne für wenige Millisekunden in Flammen aufging.
Blitz schlägt in bekannten Brunnen ein
Wie das Stadtportal der Stadt Breslau (polnisch: Wrocław) wroclaw.pl berichtet, traf der Blitz die zentrale Wasserdrüse der 2009 feierlich eröffneten Anlage und beschädigte dabei unter anderem die Steuerungstechnik schwer. Bei der Beleuchtungsanlage kam es zu einem Totalausfall.
Die Reparatur wird Schätzungen zufolge mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Sondervorführungen der bekannten Touristenattraktion wurden vorübergehend abgesagt.
Keine Verletzten
Auf den Überwachungsvideos sind zudem mehrere Menschen zu sehen, darunter Kinder, die sich auf dem kleinen Bodenbrunnen nebenan abkühlen, oder Touristen, die rund um den Multimedia-Springbrunnen spazieren. Als sie den Blitzeinschlag bemerken, laufen sie panisch davon. Laut polnischen Medienberichten wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.
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