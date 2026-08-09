Nach einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in der norddeutschen Stadt Bremen wird nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Bisher sei niemand festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Ein 56-jähriger Fußgänger war am Samstag im Stadtteil Neustadt von einem Fahrer geschlagen worden. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer am Nachmittag in Streit geraten. Der Autofahrer sei aus seinem Wagen ausgestiegen und habe dem 56-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das Opfer habe trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche nicht gerettet werden können.