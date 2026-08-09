Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Mehrfach ins Gesicht geschlagen: Mann (56) stirbt nach Streit mit Autofahrer

Tödlicher Streit in Bremen: Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort.
09.08.2026, 15:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in der norddeutschen Stadt Bremen wird nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Bisher sei niemand festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Ein 56-jähriger Fußgänger war am Samstag im Stadtteil Neustadt von einem Fahrer geschlagen worden. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort.

Autofahrer bedrohte Hundebesitzer in Döbling mit Schlagring

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer am Nachmittag in Streit geraten. Der Autofahrer sei aus seinem Wagen ausgestiegen und habe dem 56-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das Opfer habe trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche nicht gerettet werden können.

Busunfall in Urfahr-Umgebung: Autofahrer tot

Der Autofahrer floh den Angaben zufolge in einem weißen Kleinwagen. Erste Zeugen seien bereits vernommen worden, hieß es von der Polizei. Die Ermittler konnten auch Beweismittel sichern, gaben aber vorerst nicht an, um was es sich dabei handelt. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und sucht nach weiteren Zeugen.

Deutschland
Agenturen, best  | 

Kommentare