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Wien

Autofahrer bedrohte Hundebesitzer in Döbling mit Schlagring

Im Auto des Lenkers wurden verbotene Waffen gefunden, der Mann war alkoholisiert.
04.08.2026, 14:51

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Zu viel Alkohol im Blut und verbotene Waffen im Auto: Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag im Zuge eines Streits einen 41-jährigen Hundebesitzer in Wien-Döbling mit einem Schlagring bedroht. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kam es zu dem zunächst verbalen Streit, nachdem der nicht angeleinte Mops des 41-jährigen Hundebesitzers die Straße überquert und den 64-jährigen deutschen Staatsbürger zu einer Notbremsung gezwungen hatte.

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Der Autolenker holte einen Schlagring hervor und bedrohte seinen Kontrahenten, bevor er davonfuhr. Polizistinnen und Polizisten stellten den Mann in einem Kaffeehaus und fanden die verbotenen Waffen - neben dem Schlagring ein sogenanntes Ringmesser im Wagen.

Bei dem Deutschen wurde eine Alkoholisierung von 0,68 Promille festgestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Letztlich bekam er eine Anzeige auf freiem Fuß wegen des Verdachts der schweren Nötigung, dazu kamen Anzeigen nach dem Waffengesetz bzw. verkehrsrechtlichen Bestimmungen.

Döbling Deutschland
Agenturen  | 

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