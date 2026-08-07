Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

Busunfall in Urfahr-Umgebung: Autofahrer tot

Ein 81-jähriger Linzer starb am 6. August 2026 nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus im Bezirk Urfahr-Umgebung.
07.08.2026, 08:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Im Bezirk Urfahr-Umgebung kam es am 6. August 2026 gegen 16.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. An der Einmündung des Güterwegs Langbruck in die Leonfeldener Straße B126 kollidierte ein Personenkraftwagen mit einem Linienbus. Der Lenker des PKW, ein 81-jähriger Mann aus Linz, verstarb noch an der Unfallstelle. Ein neunjähriges Mädchen unter den Busfahrgästen wurde leicht verletzt.

Einbiegemanöver mit fatalen Folgen

Dem Unfallbericht zufolge lenkte der 81-Jährige seinen PKW auf dem Güterweg Langbruck und wollte nach links in die bevorrangte Leonfeldener Straße B126 einbiegen. Dabei kam es mit dem aus Richtung Linz kommenden Linienbus, gelenkt von einem 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß. 

Der PKW wurde mehrere Meter mitgeschleift und nach dem Stillstand des Busses nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der 81-Jährige war in seinem PKW eingeklemmt und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Leonfelden und Stiftung geborgen. Das Team des Notarztes Zwettl/Rodl sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Bad Leonfelden versorgten den Mann medizinisch, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Bergunfall am Großen Traunstein: 19-jähriger Wanderer tödlich gestürzt
Notschlachtungen wegen Futtermangels: Schlachthöfe am Limit

Sechs Fahrgäste im Bus – Kind leicht verletzt

Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls insgesamt sechs Fahrgäste. Ein neunjähriges Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen.

Blaulicht Linz Oberösterreich
kurier.at  | 

Kommentare