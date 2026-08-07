Busunfall in Urfahr-Umgebung: Autofahrer tot

Im Bezirk Urfahr-Umgebung kam es am 6. August 2026 gegen 16.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. An der Einmündung des Güterwegs Langbruck in die Leonfeldener Straße B126 kollidierte ein Personenkraftwagen mit einem Linienbus. Der Lenker des PKW, ein 81-jähriger Mann aus Linz, verstarb noch an der Unfallstelle. Ein neunjähriges Mädchen unter den Busfahrgästen wurde leicht verletzt.

Einbiegemanöver mit fatalen Folgen

Dem Unfallbericht zufolge lenkte der 81-Jährige seinen PKW auf dem Güterweg Langbruck und wollte nach links in die bevorrangte Leonfeldener Straße B126 einbiegen. Dabei kam es mit dem aus Richtung Linz kommenden Linienbus, gelenkt von einem 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß.

Der PKW wurde mehrere Meter mitgeschleift und nach dem Stillstand des Busses nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der 81-Jährige war in seinem PKW eingeklemmt und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Leonfelden und Stiftung geborgen. Das Team des Notarztes Zwettl/Rodl sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Bad Leonfelden versorgten den Mann medizinisch, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.