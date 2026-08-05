Bergunfall am Großen Traunstein: 19-Wanderer tödlich gestürzt

Ein 19-jähriger Mann aus dem Tennengau ist am Dienstagvormittag am Großen Traunstein in Salzburg tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf dem Steig zum Gipfelkreuz auf einer Seehöhe von rund 1.800 Metern. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Der 19-Jährige war alleine auf einer Wanderung zum Gipfel des Großen Traunsteins im Abtenauer Tennengebirge unterwegs, als es zu dem folgenschweren Unglück kam, wie die Polizei mitteilt: Auf dem Steig zum Gipfelkreuz dürfte er auf etwa 1.800 Metern Seehöhe ausgerutscht sein. Der junge Mann stürzte in der Folge rund 150 Höhenmeter in ein Schuttkar ab. Andere Wanderer, die den Verunglückten bemerkten, schlugen umgehend Alarm und verständigten die Einsatzkräfte.

Schwierige Bergung mit Hubschrauber

Der alarmierte Notarzt konnte am Unfallort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Bergung des Leichnams wurde von Alpinpolizisten mittels Taubergung vom Polizeihubschrauber durchgeführt.