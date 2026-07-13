Flachgau: 23-Jähriger stirbt bei Sturz von Klettersteig

Ein 23-jähriger Mann ist Montagmittag am Klettersteig auf der Postalm bei Strobl (Flachgau) tödlich verunglückt, wie die Bergrettung Salzburg mitteilte.

Der Tscheche stürzte gleich am Beginn des Steigs ab in die Klamm. Mitglieder der Bergrettung Strobl seilten sich am Unfallort ab, konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene wurde mit Unterstützung der Flugpolizei Salzburg geborgen. Die Unfallursache wird durch die Alpinpolizei erhoben.