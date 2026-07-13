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Tirol

Alpinunfall in Tirol: Hubschrauber rettet erschöpfte Deutsche

Eine 44-jährige Deutsche wurde in Amlach auf dem Klettersteig „Verborgene Welt“ nach Erschöpfung und Hitze per Hubschrauber gerettet.
13.07.2026, 16:32

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Sonntagfrüh geriet eine 44-jährige Deutsche  in der Mitte des Klettersteiges „Verborgene Welt“ in Amlach in eine Notlage und musste per Rettungshubschrauber gerettet werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie anschließend ins BKH Lienz eingeliefert.

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Bereits 9. alpine Rettung

Die Frau hatte den Klettersteig um 7 Uhr begonnen. In der Mitte konnte sie aufgrund von Erschöpfung und Hitze nicht mehr weiter aufsteigen und setzte einen Notruf ab. Der Rettungshubschrauber barg die 44-Jährige per variablem Tau.

Wie die Tiroler Polizei berichtet, handelt es sich dabei bereits um die neunte alpine Notlage in Amlach. 

Blaulicht
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