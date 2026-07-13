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Alpinunfall in Tirol: Hubschrauber rettet erschöpfte Deutsche
Eine 44-jährige Deutsche wurde in Amlach auf dem Klettersteig „Verborgene Welt“ nach Erschöpfung und Hitze per Hubschrauber gerettet.
Sonntagfrüh geriet eine 44-jährige Deutsche in der Mitte des Klettersteiges „Verborgene Welt“ in Amlach in eine Notlage und musste per Rettungshubschrauber gerettet werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie anschließend ins BKH Lienz eingeliefert.
Bereits 9. alpine Rettung
Die Frau hatte den Klettersteig um 7 Uhr begonnen. In der Mitte konnte sie aufgrund von Erschöpfung und Hitze nicht mehr weiter aufsteigen und setzte einen Notruf ab. Der Rettungshubschrauber barg die 44-Jährige per variablem Tau.
Wie die Tiroler Polizei berichtet, handelt es sich dabei bereits um die neunte alpine Notlage in Amlach.
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