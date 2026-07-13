Alpinunfall in Tirol: Hubschrauber rettet erschöpfte Deutsche

Sonntagfrüh geriet eine 44-jährige Deutsche in der Mitte des Klettersteiges „ Verborgene Welt “ in Amlach in eine Notlage und musste per Rettungshubschrauber gerettet werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie anschließend ins BKH Lienz eingeliefert.

Bereits 9. alpine Rettung

Die Frau hatte den Klettersteig um 7 Uhr begonnen. In der Mitte konnte sie aufgrund von Erschöpfung und Hitze nicht mehr weiter aufsteigen und setzte einen Notruf ab. Der Rettungshubschrauber barg die 44-Jährige per variablem Tau.

Wie die Tiroler Polizei berichtet, handelt es sich dabei bereits um die neunte alpine Notlage in Amlach.