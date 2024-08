Ein Flugzeug mit 62 Menschen an Bord ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt. Das teilte die brasilianische Airline Voepass mit. Wahrscheinlich seien alle Insassen ums Leben gekommen, erklärte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Freitag und rief zu einer Schweigeminute auf. Der Absturz habe sich in der Stadt Vinhedo ereignet, teilte die Fluggesellschaft mit.