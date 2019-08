Brasilien brennt: Mehr Gegenwind für Bolsonaro

Um die Löscharbeiten zu unterstützen, haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Biarritz eine Soforthilfe von 20 Millionen Dollar beschlossen.

"Auf jeden Fall ist Hilfe immer willkommen", begrüßte Umweltminister Ricardo Salles die in Aussicht gestellte Hilfe umgehend, machte allerdings deutlich, dass die Regierung in Brasilia selbst über die Verwendung der Mittel entscheiden werde. "Das brasilianische Volk und die brasilianische Regierung entscheiden, wie die Mittel eingesetzt werden", so Salles.