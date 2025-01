Die brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas ist nun der älteste Mensch der Welt . Die 116 Jahre alte Ordensfrau übernahm den Titel am Wochenende von der Japanerin Tomiko Itooka, die bereits am vergangenen Wochenende gestorben war, wie Guiness World Records nun mitteilte.

Canabarro Lucas wurde am 8. Juni 1908 in Sao Francisco de Assis in Brasilien geboren, wie die Kathpress berichtete.