Brasilianerin bekommt Zwillinge von verschiedenen Vätern

Kuriose Überraschung im brasilianischen Mineiros: Dort ist laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr eine Frau Mutter von Zwillingen geworden - und die Kinder stammen von zwei verschiedenen Vätern, wie sich später herausstellte.



Laut Fernsehsender Globo ließ die 19-jährige Mutter acht Monate nach der Geburt einen Vaterschaftstest für ihre beiden Mädchen durchführen - und die Probe stimmte mit jeweils einem Mann überein.

Zweimal Sex an einem Tag

Den Angaben zufolge hatte die junge Frau am selben Tag mit den beiden Männern Sex. Der Vorgang mutet merkwürdig an, ist aber medizinisch zu erklären und wurde auch schon in Fachzeitschriften besprochen. „Solch eine Schwangerschaft entsteht, wenn zwei Eizellen derselben Frau von unterschiedlichen Männern befruchtet werden. In diesem Fall ist das Erbgut der Eltern unterschiedlich und auch die Eizellen der Mutter sind unterschiedlich.