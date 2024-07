Berühmte Kathedrale von Rouen steht in Flammen

Der Turm der gotischen Kathedrale in Rouen in der Normandie (Frankreich) hat am Donnerstag Feuer gefangen. Der Brand sei in einem Teil des Turms ausgebrochen, in dem gerade Arbeiten stattgefunden hätten, teilten die Behörden mit.

Die Ursache des Brandes sei unbekannt, schrieb Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol am Donnerstag im Onlinedienst X.