Brand im Abbco Tower: Polizei sieht Schuld bei Raucher

Ein Zigarettenstummel oder Kohlenglut haben laut der Polizei vermutlich den Großbrand in dem Wolkenkratzer Abbco Tower in der Stadt Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgelöst. Vermutlich sei ein glühender Stummel oder glühende Kohle einer Wasserpfeife in einen äußeren Korridor des 48-stöckigen Hochhauses gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit.