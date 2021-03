Brand der Notre-Dame - Ein Drehbuch, das man nicht erfinden muss

Der französische Starregisseur Jean-Jacques Annaud dreht einen Spielfilm über das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame, das am Abend des 15. April 2019 ausgebrochen war.

Der Film soll zum dritten Jahrestag des Infernos in die Kinos kommen: Ein Monumentalwerk über eine Nacht des Grauens, Bangens, Hoffens und Betens.

Der 77-jährige Oscarpreisträger Annaud, der mit Filmen wie „Der Bär“, „Der Name der Rose“ und „Sieben Jahre in Tibet“ Welterfolge feierte, will sich „zu 98 Prozent an der Realität“ orientieren. Denn die Wahrheit sei in diesem Fall „viel opulenter und burlesker“ als jede Fiktion.