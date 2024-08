Schwere Brände in Italien, Flammen toben in der Toskana

Schwere Brände wüten seit Mittwochnachmittag in Italien. Betroffen ist vor allem die Toskana. Ein Brand entwickelte sich in den Hügeln der Stadt Camaiore nahe der Stadt Lucca, wie Medien berichteten. Die Flammen waren von den Stränden der Versilia aus sichtbar, die angesichts des "Ferragosto", dem Höhepunkt der Sommersaison in Italien am Donnerstag, besonders stark besucht sind.

Einige Touristen, die in den Hügeln Camaiores urlaubten, mussten evakuiert werden, zu ihnen zählten eine Familie mit drei Kindern. In der Gegend befinden sich mehrere Ferienhäuser. Vermutet wird, dass der Brand gestiftet wurde, teilten die Behörden mit. Ein Brand tobte auch in Roncena in der Gegend des Amiata-Bergs in der toskanischen Provinz Siena. Die Flammen brachen in der Nähe einer Stromleitung aus und griffen auf den Wald über. Feuerwehrteams und Hubschrauber waren bei der Flammenbekämpfung im Einsatz. Ein weiteres Feuer wütete oberhalb der Stadt Carrara.

Löschflugzeuge und -hubschrauber waren in mehreren italienischen Regionen im Einsatz, darunter, Kalabrien, Latium und Kampanien. Italien will verstärkt Brandstifter, die jeden Sommer im Freien Hunderte Feuer legen, zur Rechenschaft ziehen. So hat die Regierung im vergangenen Jahr die Mindeststrafe für vorsätzliche Brandstiftung von vier auf sechs Jahre erhöht. Wer aus Fahrlässigkeit einen Brand verursacht, muss mit zwei Jahren Haft rechnen. Bisher war dafür eine einjährige Haftstrafe vorgesehen.