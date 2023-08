Brände in Griechenlands Nationalparks gefährden Artenvielfalt

Vor einer Woche hatten Flammenmeere zwei griechische Nationalparks von seltener Artenvielfalt ergriffen. Im Nordosten Griechenlands, im Natura-2000-Schutzgebiet Dadia, "wird die ökologische Zerstörung nach diesem Feuer unermesslich sein", prognostiziert der Bürgermeister der örtlichen Gemeinde Soufli, Panagiotis Kalakikos.

Weltweit bekannter Nationalpark Dadia brennt

Der Nationalpark Dadia ist wegen seiner Raubvogelvorkommen weltweit bekannt und war schon 2022 in Teilen abgebrannt. Die Anzahl der in Dadia eingesetzten Feuerwehrleute ist "wegen der ernsten Lage auf dem gesamten griechischen Gebiet minimal", sagt Dora Skartsi, Direktorin der Gesellschaft für den Schutz der Biodiversität Thrakiens.

Unter den hunderten Feuern, die in den vergangenen Tagen in ganz Griechenland ausbrachen, war auch ein besonders bedrohliches Feuer vor den Toren der griechischen Hauptstadt Athen. An den Ausläufern des Parnitha-Gebirges, ein Nationalpark etwa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt, ist das Grün der Büsche und der Eichen entlang ganzer Hänge verschwunden. Die Gegend hat sich in eine Mondlandschaft verwandelt. "Die Rothirsche werden wir so schnell nicht wiedersehen", klagen Hoteliers.