Brände in Frankreich: Paris bittet EU um Hilfe

Die Waldbrand -Situation in Frankreich wird immer dramatischer: Allein in der Region Nouvelle-Aquitaine im bei Touristen sehr beliebten Südwesten des Landes loderten in der Nacht auf Freitag zwei heftige Feuer, die nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Knapp 30.000 Menschen mussten dort evakuiert werden.

Frankreich stehe „unter hoher Spannung“, erklärte Macron. Es sei die Auslösung des europäischen Zivilschutzmechanismus' beantragt worden. Frankreich werde damit „schnell“ Hilfe aus anderen Ländern für die Brandbekämpfung aus der Luft bekommen.„Wir werden bald auf Verstärkung zählen können“, erklärte Macron im Onlinedienst X. Unter anderem sollten Löschflugzeuge und Schwerlast-Hubschrauber aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei die französischen Einsatzkräfte unterstützen.

Die Flammen bedrohten vor allem den Ort Lège-Cap-Ferret. Dieser zählt rund 8.000 ständige Einwohner, im Sommer kommen aber tausende Touristen hinzu. In dem Ort seien bereits einige Häuser niedergebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Behörden hatten zuvor vorsorglich die Evakuierung von fast 20.000 Menschen in der Umgebung angeordnet. In der Nacht ordneten sie zudem die Räumung mehrerer Dörfer in der Nähe an.