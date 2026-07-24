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Welt

Großflächiger Stromausfall in Georgien

Die Ursache und das Ausmaß der Schäden ist unklar.
24.07.2026, 06:21

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Brennende Kerze vor schwarzem Hintergrund.

In weiten Teilen der Südkaukasusrepublik Georgien ist Medienberichten zufolge der Strom ausgefallen. Vom Blackout betroffen sind neben der Hauptstadt Tiflis auch etwa die wichtigen Großstädte Kutaisi und Batumi, wie örtliche Medien berichteten. 

Die Ursachen und das Ausmaß der Schäden sind noch unklar. Staatliche Stellen haben den Vorfall bisher nicht kommentiert.

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Georgien hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit Problemen bei der Energieversorgung zu kämpfen. So gab es erst im vergangenen Jahr einen großflächigen Stromausfall. Die Infrastruktur im Land gilt als veraltet.

Georgien
Agenturen, msim  | 

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