Großflächiger Stromausfall in Georgien

In weiten Teilen der Südkaukasusrepublik Georgien ist Medienberichten zufolge der Strom ausgefallen. Vom Blackout betroffen sind neben der Hauptstadt Tiflis auch etwa die wichtigen Großstädte Kutaisi und Batumi, wie örtliche Medien berichteten.

Die Ursachen und das Ausmaß der Schäden sind noch unklar. Staatliche Stellen haben den Vorfall bisher nicht kommentiert.