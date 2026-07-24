Waldbrände: Spanien ruft „Notstand nationaler Tragweite“ aus

Wegen der verheerenden Waldbrände in Spanien hat die Regierung für zwei Regionen den „Notstand nationaler Tragweite“ ausgerufen. Dieser gilt ab sofort für die Hauptstadtregion Madrid sowie in der nahe gelegenen Provinz Ávila, teilte das Innenministerium in der Nacht auf Freitag mit.

Durch die Ausrufung des Notstands können mehr Mittel im Kampf gegen die Flammen mobilisiert werden. U.a. wird die Einsatzleitung automatisch in die Hände einer militärischen Kriseneinheit gelegt.