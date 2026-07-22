Bei einem Bootsunfall im US-Bundesstaat New Jersey sind am Sonntagabend zwei Kinder ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich laut Angaben der Polizei um ein neunjähriges Mädchen und einen siebenjährigen Buben. Die Kinder waren mit ihren Großeltern unterwegs, als das Boot mit einer Boje kollidierte.

Kinder wurden aus Boot geschleudert Wie die US-Zeitschrift People unter Berufung auf die New Jersey State Police berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr Ortszeit auf der Barnegat Bay. Die Kinder befanden sich an Bord eines rund neun Meter langen Bootes, das vom 63-jährigen Großvater gesteuert wurde. Nach bisherigen Ermittlungen prallte das Boot gegen eine sogenannte Fahrwassermarkierung, eine Art Boje. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Kinder ins Wasser geschleudert.

Die Großeltern fanden die beiden Kinder nach der Kollision bewusstlos im Wasser. Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie später jedoch bereits für tot erklärt wurden.

Feuerwehr und Anrainer reagierten sofort Ein Augenzeuge des Unfalls war der Gemeinderat von Berkeley Township, James Byrnes. Gegenüber News 12 New Jersey schilderte er, wie Einsatzkräfte unmittelbar reagierten: „Die Feuerwehrleute sind sofort hineingesprungen.“ Die Tragödie sorgte in der kleinen Gemeinde für große Anteilnahme. „Es ist eine sehr enge Gemeinschaft. Die Menschen sind zutiefst traurig“, sagte Anrainerin Michelle Monticello gegenüber News 12 New Jersey.