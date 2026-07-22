Charlotte Rose-Ann Hill wollte ihren Kindern während der Ferien eine Freude machen und plante, Marshmallows im Garten auf dem Griller zu rösten. Die 38-Jährige bereitete alles für ein Barbecue mit ihrem Nachwuchs vor, doch dann geschah das Unglück am Griller: Die Australierin erlitt so starke Verbrennungen, dass sie kurz darauf verstarb.

Frau erlitt Verbrennungen an Gesicht und Händen Wie das australische Medium news.com.au berichtet, ereignete sich der Vorfall auf dem Anwesen von Hill in Sydney. Die Frau stand plötzlich in Flammen, als es zu einem Unfall mit dem Grill kam. Ihr Sohn (11) und ihre Tochter (7) mussten den Vorfall mit ansehen. Die Tochter alarmierte den Vater, der sich gerade für die Arbeit fertig machen wollte. Der Elfjährige versuchte währenddessen, das Feuer mit seiner Jacke zu ersticken.

„Zum Glück wurden ihre Kinder nicht verletzt, da sie sich zu diesem Zeitpunkt im Hinterhof befanden. Sie waren in diesen Momenten so mutig und so heldenhaft“, erklärte Bianca Hill, die Cousine des Opfers, gegenüber dem Medium. Die Cousine wurde von Hills Ehemann kontaktiert und machte sich sofort auf den Weg zum Familienhaus. Sie begleitete Charlotte Rose-Ann Hill im Krankenwagen in die Ambulanz, wo sie für ihre schweren Verbrennungen im Gesicht und an ihren Händen verarztet wurde. Hills Ehemann und die Kinder blieben währenddessen im Haus zurück.

38-Jährige musste als Kind Tod von Mutter mitansehen Laut Hill wurde die zweifache Mutter aufgrund ihrer Verletzungen operiert. Zuvor hatte sie noch „Späße“ gemacht und auch nach dem Eingriff mit ihren Kindern telefoniert. Es schien so, als ob die 38-Jährige auf dem Weg der Besserung sei, bis sich am 10. Juli aufgrund von Komplikationen ihr Zustand so verschlechterte, dass Hill verstarb. Ihre Cousine betont, dass die Australierin eine hingebungsvolle Mutter war und alles für ihre Kinder getan hätte.