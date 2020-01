Bombenentschärfung: Venedigs Bahnhof ist am Sonntag geschlossen

Wegen der für kommenden Sonntag geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird der Zugsverkehr zwischen den Bahnhöfen Venedig Mestre und Venedig Santa Lucia von 7.30 bis 12.30 Uhr gesperrt. Langstreckenzüge werden in Venedig Mestre ankommen und nicht bis Venedig Santa Lucia weiterfahren. Das gilt auch für regionale Züge, teilten die Staatsbahnen mit.

Zwischen Mestre und Venedig werden am Sonntagvormittag keine Busse verkehren, da auch eine Straßensperre vorgesehen ist. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen. Für die Entschärfung der etwa 220 Kilogramm schweren Fliegerbombe wird der Verkehr an Land und auf dem Wasser gesperrt, teilte die Stadt am Freitag mit. Auch der Luftraum würde für den " Bomba Day" vorübergehend gesperrt.