Von einem Extrem ins andere: Ausgetrocknete Kanäle in Venedig

Das Wetter in Venedig schlägt Kapriolen: Zwei Monaten nach der Flutwelle, die Schäden in Höhe von einer Milliarde Euro verursacht hat, ist Venedig jetzt mit ungewöhnlicher Trockenheit konfrontiert. Am Donnerstag lag der Wasserpegel durchschnittlich 50 Zentimeter unter dem Meeresspiegel. in manchen Kanälenblieben darum die Gondeln stecke, wie das Video der Zeitung La Repubblica (unten) zeigt.